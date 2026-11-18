В Керченском порту капитанов оштрафовали за отсутствие трапов на судах
Керченская транспортная прокуратура выявила нарушения требований охраны труда на двух судах в морском порту Керчь. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным правоохранителей, на борту отсутствовали трапы, необходимые для подъема на суда. Прокуратура внесла представления судовладельцам. В отношении виновных лиц возбудили административные дела по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).
Отмечается, что нарушения устранили. Капитанам судов назначили штрафы.