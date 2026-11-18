В Башкирии на трех площадках состоится Большая олимпиада по химии
В Башкирии «Большая олимпиада Росхим» в сезоне 2026/2027 пройдет на площадках трех учебных заведений: Института химических технологий и инжиниринга Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), Стерлитамакского химико-технологического колледжа и Салаватского индустриального колледжа.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в этом году Министерство просвещения России включило в Перечень олимпиад школьников на 2026/2027 учебный год «Большую олимпиаду Росхим». Несмотря на федеральный статус, Башкирия станет одной из основных площадок проекта.
«Мы видим свою задачу в том, чтобы готовить сильных специалистов со школьной скамьи. Поэтому задания олимпиады построены на реальной практике наших заводов. Мы хотим, чтобы талантливые ребята видели перспективы в родных городах и понимали: развиваться в науке можно рядом с домом», — отмечает гендиректор АО «Росхим» Эдуард Давыдов.
В олимпиаде по химии и химической технологии участвуют школьники с 7-го по 11-й класс. Школьники — победители и призеры олимпиады получают дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в технические вузы, в том числе в УГНТУ. Также лучших участников организаторы включают во внешний кадровый резерв предприятий «Росхима» и Государственный информационный ресурс одаренных детей «Таланты России».
В прошлом году олимпиада охватила семь регионов страны. Участниками стали 8,5 тыс. человек, в том числе 250 школьников из Башкирии. В нынешнем сезоне охват увеличится до 20 площадок в девяти субъектах РФ.
Отборочный этап олимпиады продлится до 10 декабря. В феврале и апреле 2027 года состоятся очные теоретический и экспериментальный туры.