В олимпиаде по химии и химической технологии участвуют школьники с 7-го по 11-й класс. Школьники — победители и призеры олимпиады получают дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в технические вузы, в том числе в УГНТУ. Также лучших участников организаторы включают во внешний кадровый резерв предприятий «Росхима» и Государственный информационный ресурс одаренных детей «Таланты России».