В Петербурге арестовали обвиняемого в покушении на убийство посетителя вечера памяти Lil Peep
Кировский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Руслана Рудакова, обвиняемого в покушении на убийство посетителя памятного вечера в честь рэпера Lil Peep. Под арестом он останется до 16 января 2027 года. Об этом 18 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По данным следствия, вечером 15 ноября Рудаков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения возле концертного зала «Империя Холл» на проспекте Стачек, несколько раз ударил ножом другого посетителя мероприятия.
Как полагает СКР, обвиняемый намеревался убить потерпевшего и целился ему в грудь. Довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку раненому своевременно вызвали медицинскую помощь.
Рудакова задержали 17 ноября. По информации пресс-службы судов, он признал вину. С учетом позиции прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.