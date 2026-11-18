Кировский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Руслана Рудакова, обвиняемого в покушении на убийство посетителя памятного вечера в честь рэпера Lil Peep. Под арестом он останется до 16 января 2027 года. Об этом 18 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.