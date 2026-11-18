На ремонт трасс А-122 и М-10 в Новгородской области направят более 1,5 млрд рублей
В Новгородской области в 2027–2028 годах планируют отремонтировать несколько участков федеральных трасс А-122 и М-10. На эти работы предусмотрено более 1,5 млрд рублей. Открытые конкурсы на выполнение ремонта проводит управление автомобильных дорог «Россия».
На трассе А-122 А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель планируют заменить слои износа дорожного покрытия на участке протяженностью 20 км. Стоимость работ оценивается в 380 млн рублей.
На автомагистрали М-10 ремонт затронет три отрезка длиной 8, 13 и 29,6 км. В общей сложности на их обновление зарезервировали более 1,2 млрд рублей.
Согласно планам, работы начнутся в мае 2027 года и завершатся в сентябре 2028-го.