В Новгородской области в 2027–2028 годах планируют отремонтировать несколько участков федеральных трасс А-122 и М-10. На эти работы предусмотрено более 1,5 млрд рублей. Открытые конкурсы на выполнение ремонта проводит управление автомобильных дорог «Россия».