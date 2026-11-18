С 19 ноября 2026 года пойдут следующие маршруты: Севастополь — Краснодар: отправление из Симферополя в 09:25, рейсы выполняются ежедневно, Евпатория — Москва: отправление из Евпатории в 11:00, рейсы ежедневные Ялта — Минск: отправление из Ялты в 06:25, рейсы через день. С 20 ноября 2026 года добавляются: Севастополь — Астрахань: отправление из Симферополя в 15:45, рейсы ежедневные Евпатория — Пятигорск: отправление из Евпатории в 05:30, рейсы через день.