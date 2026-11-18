Суд на Кубани отменил арест нефти с танкера «Афрамакс Рио», поврежденного у Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края отменил обеспечительные меры в отношении нефти, оставшейся на танкере «Афрамакс Рио» под флагом Либерии. Судно было атаковано безэкипажными катерами у побережья Сочи в октябре 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Ранее суд наложил арест на оставшуюся на борту нефть стоимостью 239,6 млн руб. Обеспечительные меры были приняты в рамках дела о взыскании вознаграждения за спасательную операцию. ФГБУ «Морспасслужба» рассчитывало получить за проведенные работы почти 754 млн руб.
После этого «Морспасслужба» и компания «Крест ойл трейдинг Л.Л.С», представляющая Объединенные Арабские Эмираты и выступающая ответчиком по делу, обратились в арбитражный суд с заявлениями об отмене обеспечительных мер. По результатам их рассмотрения суд принял решение снять арест с нефти.
Танкер «Афрамакс Рио» был атакован вечером 6 октября 2026 года у побережья Сочи. На борту судна находились 23 члена экипажа — граждане Индии. Всех их удалось спасти, пострадавших не было.
9 октября стало известно, что танкер отбуксировали в безопасное место. Для предотвращения распространения нефтепродуктов в районе судна установили боновые заграждения и подготовили необходимый запас сорбента.