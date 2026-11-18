После этого «Морспасслужба» и компания «Крест ойл трейдинг Л.Л.С», представляющая Объединенные Арабские Эмираты и выступающая ответчиком по делу, обратились в арбитражный суд с заявлениями об отмене обеспечительных мер. По результатам их рассмотрения суд принял решение снять арест с нефти.