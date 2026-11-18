Кубанскую компанию заподозрили в нарушении правил найма бывшего сотрудника МВД
Белореченская транспортная прокуратура выявила нарушение при трудоустройстве бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, бывший сотрудник Краснодарского линейного управления МВД на транспорте устроился в коммерческую организацию. Однако работодатель не направил соответствующее уведомление в течение десяти дней, как того требует закон «О противодействии коррупции».
Прокурор внес руководителю организации представление, которое было удовлетворено. В отношении должностного лица также возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).