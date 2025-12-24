Бюджет Воронежа на 2026 год утвердили с расходами 45,9 млрд рублей

Проект бюджета Воронежа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов 24 декабря прошел второе чтение в городской думе шестого созыва. В следующем году доходы городской казны составят 45,3 млрд руб., расходы — 45,9 млрд руб. Дефицит запланирован в объеме 592 млн руб., или 3% от суммы собственных доходов. На пятом заседании гордумы из 36 избранных депутатов присутствовали все, кроме Артема Рымаря и Николая Коржова. За принятие документа проголосовали 32 депутата, двое воздержались.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы муниципальной казны вырастут на 5% по сравнению с предыдущим годом и составят 20,4 млрд руб. Большая часть средств бюджета-2026 будет направлена на социальные статьи расходов — это свыше 30 млрд руб. В частности, на сферу городского образования в 2026 году в бюджете заложено 27,3 млрд руб. Из них: на дошкольное образование — 9,1 млрд, на общее образование — 12,2 млрд, на дополнительное образование — 2,8 млрд. На физкультуру и спорт планируется направить 1,4 млрд руб.

От поддержки бюджета воздержалась фракция КПРФ в составе Константина Ашифина и Дениса Коломенцева. Господин Коломенцев выступил перед собравшимися для пояснения позиции коммунистов.

«Бюджет города — это один из основополагающих документов, формирующих социально-экономическую политику. А эта политика не устраивает большинство наших граждан»,— заявил Денис Коломенцев.

По словам представителя фракции КПРФ, реализация городского бюджета в нынешнем виде возможна только за счет средств федерального и областного бюджетов — только эти два источника финансирования способны закрыть основные обязательства. При этом вся ответственность и выполнение обязательств ложатся на администрацию городского округа. Это, по мнению коммунистов, несправедливо. Позиция фракции, как выразился господин Коломенцев, «основывается не на самой критике, а на том, чтобы поднять этот проблемный вопрос, и в первую очередь направлена на то, чтобы оказать помощь коллегам из городской администрации».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на заседании 10 декабря Денис Коломенцев также воздержался от поддержки проекта бюджета в первом чтении. Господин Ашифин в тот день отсутствовал.

Избранный на сегодняшнем заседании вице-спикером гордумы Андрей Соболев в разговоре с журналистами отметил, что принятие бюджета можно назвать «промежуточным этапом» — после утверждения областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) и бюджета дорожного фонда области, как правило, в город дополнительно еще поступает в пределах 10–12 млрд руб. субвенций на объекты капитального строительства. Однако конкретная цифра появится в феврале следующего года.

Господин Соболев также прокомментировал решение КПРФ воздержаться от голосования, назвав его «традиционно чисто политическим вопросом».

«Есть оппозиционная, так скажем, партия — дружественная нам — которая просто высказала свое мнение. Я так считаю»,— резюмировал вице-спикер.

