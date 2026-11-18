Инцидент произошел в июне 2025 года. После проверки полиция отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку подростки не достигли возраста уголовной ответственности. Родственница умерших, чьи захоронения пострадали, обратилась в Славянский районный суд. Он обязал законных представителей несовершеннолетних солидарно выплатить 199,4 тыс. руб. в качестве возмещения материального ущерба, 20 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.