На Кубани суд взыскал ущерб с родителей за поврежденные детьми надгробия
Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение о взыскании почти 220 тыс. руб. с родителей подростков, повредивших 21 надгробный памятник на кладбище в станице Анастасиевской Славянского района. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Инцидент произошел в июне 2025 года. После проверки полиция отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку подростки не достигли возраста уголовной ответственности. Родственница умерших, чьи захоронения пострадали, обратилась в Славянский районный суд. Он обязал законных представителей несовершеннолетних солидарно выплатить 199,4 тыс. руб. в качестве возмещения материального ущерба, 20 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.
В кассации представитель одной из несовершеннолетних оспорил судебные акты. Он заявил, что истица не подтвердила право требовать возмещения ущерба, а размер вреда не установлен экспертизой.
Судебная коллегия по гражданским делам признала эти доводы необоснованными. В кассации указали, что противоправные действия подростков и право истицы на обращение в суд подтверждены материалами дела. Размер ущерба обоснован сметой, а ответчики не представили доказательств иной оценки.