Михаила Хачатуряна не оправдали и на том свете

Мосгорсуд признал законным посмертный обвинительный приговор Михаилу Хачатуряну, убитому тремя дочерями в 2018 году. Тем самым было подтверждено истязание им собственных детей и даже совершение преступлений на сексуальной почве. Адвокаты девушек убеждены, что теперь должна быть поставлена точка в уголовном деле по обвинению в убийстве самих сестер Хачатурян. Между тем родственники погибшего намерены требовать самого строгого наказания для девушек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина и Крестина Хачатурян с адвокатом Алексеем Паршиным на заседании суда в 2019 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ангелина и Крестина Хачатурян с адвокатом Алексеем Паршиным на заседании суда в 2019 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда по делу Михаила Хачатуряна в понедельник, 10 ноября, состоялось только со второй попытки. В конце октября слушание по жалобе адвокатов покойного, которого ранее Бутырский райсуд столицы признал виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 132, 242 и 111 УК РФ), было отложено по «организационным» вопросам, поскольку в МГС не поступили некоторые бумаги. Интересно, что тогда в суд приехали все три сестры — Крестина, Ангелина и Мария. Между тем на второе слушание, которое, кстати, началось с серьезной задержкой из-за занятости судебного состава на другом заседании, девушки не прибыли.

Из их родни из числа их противников присутствовала лишь одна из сестер Михаила Хачатуряна. При этом ее адвокаты даже подчеркивали, что другие не смогли появиться из-за состояния здоровья или же потому, что уже разочаровались и «не хотят слушать ложь».

Решение апелляционной инстанции было вынесено довольно быстро. Фактически определение Бутырского суда было оставлено без изменений, и лишь в резолютивной части была устранена юридическая коллизия — вместо признанного виновным Михаил Хачатурян был назван совершившим ряд ранее названных преступлений.

«Я возмущен, мы подавали ходатайства о проведении повторных экспертиз состояния сестер, указывали на то, что суд первой инстанции не исследовал ни один из эпизодов якобы совершенного насилия, но нас не услышали»,— заявил “Ъ” один из адвокатов сестры погибшего Георгий Чугуашвили. По его словам, в «посмертном» уголовном деле Михаила Хачатуряна «вообще нет доказательств», а потому он с коллегами подаст кассационную жалобу, а при необходимости они готовы идти в Верховный суд РФ. «Озвученная ложь обязательно будет разоблачена!» — уверен господин Чугуашвили.

Защита сестер Хачатурян, в свою очередь, не скрывала своего удовлетворения постановлением апелляционной инстанции, подчеркивая, что приговор Бутырского суда оставлен в силе «по сути, форме и содержанию». «Именем Российской Федерации Михаил Хачатурян — преступник, совершавший насилие над своими детьми»,— заявил “Ъ” адвокат младшей из девушек Ярослав Пакулин. По его словам, теперь уже нельзя отрицать ни попытку суицида Крестины после домогательств и насилия отца, ни то, что «после этого с ним случилось в итоге — смерть как реакцию на его преступления». Господин Пакулин также отметил, что на систематическое насилие все окружение девушек не реагировало и оставалось безразличным к их страданиям.

«Теперь, когда в деле Михаила Хачатуряна поставлена точка, очень ждем, что сами сестры будут реабилитированы»,— резюмировали представители девушек. По их мнению, «поиски иных мотивов и объяснений для действий сестер Хачатурян должны быть прекращены».

Как рассказывал “Ъ”, посмертное разбирательство в отношении Михаила Хачатуряна инициировали родные покойного, уверенные в беспочвенности обвинений мужчины. Первоначально СКР в возбуждении дела отказал в связи с гибелью предполагаемого виновника. Но некоторые родственники погибшего добились проведения расследования и суда, чтобы «очистить» его доброе имя.

Таким образом, помимо реабилитации Михаила Хачатуряна, они хотели выбить главный козырь у защиты его дочерей Крестины, Ангелины и Марии. Защита настаивает, что девушки были доведены до отчаяния насилием со стороны отца и действовали в условиях необходимой обороны. На это, кстати, в свое время указывали и представители Генпрокуратуры. Последнее обстоятельство, согласно УК РФ, освобождает от уголовной ответственности.

Возбуждение уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна стало причиной возврата на доследование в центральный аппарат СКР дела самих девушек, обвиняемых в убийстве (ст. 105 УК РФ), которое несколько лет назад уже направляли в суд для рассмотрения по существу. На данный момент оно, по информации источников “Ъ” в силовых структурах, формально продолжает расследоваться. Срок предварительного следствия по нему регулярно продлевается, а следователи, очевидно, дожидались решения судов по посмертному делу. Ведь именно от них во многом зависело, какой мотив убийства окажется приоритетным — корыстный, как настаивали родные Михаила Хачатуряна, или же, как говорили девушки, защитные действия в крайней ситуации. Теперь СКР необходимо проанализировать все данные и решить, что же все-таки делать — прекращать уголовное дело с реабилитацией сестер или все же пытаться направлять его в прокуратуру и суд, и если да, то с какими формулировками.

Сергей Сергеев