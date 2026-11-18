Чаще всего в нейросети попадают фрагменты программного кода с паролями и ключами доступа, выгрузки из CRM-систем, договоры и другие рабочие документы. Сотрудники обычно воспринимают такие действия как обычную часть работы и не задумываются о том, куда передают информацию. Служба безопасности может узнать об этом уже после того, как данные оказались за пределами компании.