В 2026 году с утечками через нейросети столкнулись 40% компаний на Кубани
В 2026 году с утечками данных через сервисы искусственного интеллекта столкнулись 40% организаций против 6% годом ранее. На этом фоне краснодарские компании все чаще ограничивают сотрудникам доступ к публичным нейросетям, прежде всего зарубежным. Об этом рассказал руководитель направления информационной безопасности ГК ОТР Кирилл Уголев.
По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что документы, загруженные в зарубежные нейросети, обрабатываются на серверах за пределами России. Компания не может потребовать от такого сервиса удалить информацию и не знает, использует ли он загруженные данные для обучения модели.
Особенно опасно передавать таким сервисам персональные данные клиентов. В этом случае речь идет о трансграничной передаче информации, для которой необходимо уведомить Роскомнадзор и иметь законные основания. Если сотрудник загружает клиентскую базу без соблюдения этих требований, ответственность за нарушение несет работодатель.
Чаще всего в нейросети попадают фрагменты программного кода с паролями и ключами доступа, выгрузки из CRM-систем, договоры и другие рабочие документы. Сотрудники обычно воспринимают такие действия как обычную часть работы и не задумываются о том, куда передают информацию. Служба безопасности может узнать об этом уже после того, как данные оказались за пределами компании.
Эксперт отметил, что регулятор может наказать организацию не только за саму утечку, но и за отсутствие необходимых мер защиты информации. Поэтому компании включают ограничения на использование внешних нейросетей во внутренние правила. При повторной утечке персональных данных оборотные штрафы могут достигать 500 млн руб.