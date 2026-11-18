В Краснодарском крае доля семян отечественной селекции выросла до 90% в посевах сои, 68% — подсолнечника, около 58% — кукурузы. «По сахарной свекле доля отечественных семян в этом году достигла 19% против 5% в прошлом»,— рассказал заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026». Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «ЮгАгро» организовал «Ъ-Кубань».