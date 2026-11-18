Кубань увеличила долю используемых в посеве отечественных семян
В Краснодарском крае доля семян отечественной селекции выросла до 90% в посевах сои, 68% — подсолнечника, около 58% — кукурузы. «По сахарной свекле доля отечественных семян в этом году достигла 19% против 5% в прошлом»,— рассказал заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026». Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «ЮгАгро» организовал «Ъ-Кубань».
По данным спикера, пшеницу, ячмень и рис высеивают полностью отечественными семенами. «Элитное семеноводство поддерживается за счет федерального софинансирования: в этом году выделено порядка 450 млн руб. Элитные семена составляют около 30% общей площади посевов сельхозкультур в Краснодарском крае»,— подчеркнул Михаил Тимофеев.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», доля Краснодарского края в производстве зерновых и зернобобовых культур в 2026 году составила порядка 11% общероссийского объема. На Кубани собрали рекордный урожай свеклы.
О том, как селекция и семеноводство на юге обеспечивают продовольственную безопасность страны,— в материале «Наука склоняется к земле».