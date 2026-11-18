В перечень субъектов РФ по статье 65 Конституции включены шесть субъектов на территориях Украины, присоединенных к России в 2014 и 2022 годах: Республика Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. По российскому праву они входят в состав федерации, однако Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях не признала присоединение этих территорий, и их статус остаётся предметом международного спора. Расширение Российской Федерации возможно путём присоединения иностранных государств или их частей, что осуществляется исключительно по взаимному согласию России и другого заинтересованного государства (ФКЗ от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ).