Состав Российской Федерации включает 89 субъектов, распределенных по шести видам: 24 республики, 9 краев, 48 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа. В тексте «регион» используется как краткое обозначение субъекта РФ. Все эти единицы равноправны во взаимоотношениях с федеральными органами власти, что закреплено в статье 5 Конституции РФ.
Статья 65 Конституции РФ закрепляет перечень из 89 субъектов: после включения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в 2014 году и четырех новых субъектов в 2022 году.
Правовой статус республики определяется Конституцией РФ и конституцией республики, тогда как статус остальных видов субъектов (край, область, город, автономная область, автономный округ) устанавливается Конституцией РФ и уставом субъекта.
Республика вправе устанавливать свои государственные языки наряду с русским (статья 68, часть 2 Конституции РФ), что отличает её от других субъектов, принимающих уставы.
Все субъекты РФ равноправны во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ст. 5 Конституции РФ). Равноправие не означает тождества статусов: республики и остальные виды субъектов различаются основным нормативным актом и отдельными полномочиями.
Список субъектов РФ по видам
Согласно статье 65 Конституции РФ, в состав России входят 89 субъектов, распределенных по шести видам: 24 республики, 9 краев, 48 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа. Термин «регион» в данном контексте служит кратким обозначением субъекта Российской Федерации. Все субъекты равноправны, что закреплено в статье 5 Конституции РФ.
Правовые различия видов субъектов
Статус республики определяется Конституцией РФ и конституцией республики, тогда как статус края, области, города федерального значения, автономной области и автономного округа определяется Конституцией РФ и уставом субъекта (ст. 66 Конституции РФ). Республика принимает конституцию и вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с русским языком в органах государственной власти, местного самоуправления и государственных учреждениях республики (ч. 2 ст. 68 Конституции РФ); остальные субъекты принимают уставы.
Особые случаи и статус автономных округов
Федеральное российское законодательство позволяет автономному округу быть одновременно и субъектом Российской Федерации, и составной частью более крупного субъекта, в состав которого он территориально входит. Чукотский автономный округ является единственным автономным округом, не входящим в состав какого-либо иного субъекта Российской Федерации.
Исторические изменения состава
В перечень субъектов РФ по статье 65 Конституции включены шесть субъектов на территориях Украины, присоединенных к России в 2014 и 2022 годах: Республика Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. По российскому праву они входят в состав федерации, однако Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях не признала присоединение этих территорий, и их статус остаётся предметом международного спора. Расширение Российской Федерации возможно путём присоединения иностранных государств или их частей, что осуществляется исключительно по взаимному согласию России и другого заинтересованного государства (ФКЗ от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ).
Чем отличаются виды субъектов?
Субъекты Российской Федерации — равноправные части федерации, их перечень установлен статьёй 65 Конституции. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты равноправны между собой. При этом правовой статус каждого вида региона определяется Конституцией РФ и конкретным нормативным актом: конституцией или уставом, принимаемым законодательным органом субъекта.
Конституция республики и устав других субъектов
Ключевое различие между видами субъектов закреплено в части 1 статьи 66 Конституции РФ: статус республики определяется Конституцией РФ и конституцией республики. Статус края, области, города федерального значения, автономной области и автономного округа определяется Конституцией РФ и уставом субъекта. Таким образом, основным нормативным актом, определяющим правовой статус республики, является конституция, тогда как для остальных субъектов — устав.
Государственные языки в республиках
В соответствии с частью 2 статьи 68 Конституции РФ республики вправе устанавливать свои государственные языки. Эти языки употребляются наряду с русским языком в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных учреждениях республик. В тексте Конституции РФ данное право закреплено в контексте норм, регулирующих статус республик.
Статус городов федерального значения
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь являются городами федерального значения и выступают самостоятельными субъектами федерации. Их правовой статус определяется Конституцией РФ и уставом региона, принимаемым законодательным (представительным) органом субъекта, согласно части 2 статьи 5 и части 2 статьи 66 Конституции РФ.
Правовое регулирование автономных образований
Статус автономной области определяется Конституцией РФ и уставом автономной области, принимаемым законодательным органом региона. В соответствии с частью 3 статьи 66 Конституции РФ может быть принят федеральный закон об автономной области. Аналогично, статус автономного округа определяется Конституцией РФ и уставом региона, а также может регулироваться федеральным законом об автономном округе. Отношения автономного округа с краем или областью, в состав которого он входит, могут регулироваться федеральным законом и договором.
Особый статус автономных округов
Из четырех автономных округов только Чукотский не входит в состав какого-либо иного субъекта Российской Федерации; остальные территориально находятся в составе краев или областей, оставаясь при этом самостоятельными субъектами (подробнее — в разделе об особых случаях).
Исторические изменения состава
В перечень регионов в статье 65 Конституции Российской Федерации вносились изменения, в том числе в связи с объединением регионов России в 2000-х годах. Эти изменения привели к формированию текущего состава субъектов федерации, включающего республики, края, области, города федерального значения, автономную область и автономные округа.
Особые случаи и статус автономных округов
Согласно перечню субъектов Российской Федерации, в их число входят четыре автономных округа: Ненецкий, Ханты-Мансийский — Югра, Чукотский и Ямало-Ненецкий. Правовой статус этих территорий имеет особенность: федеральное законодательство допускает, чтобы автономный округ одновременно являлся самостоятельным субъектом РФ и составной частью более крупного субъекта, в который он территориально входит.
Конституционный суд РФ в постановлении № 12-П от 14 июля 1997 года разъяснил, что положение о вхождении автономного округа в состав края или области носит констатирующий характер. Это означает, что такое включение признает существовавшее до принятия Конституции положение, но не отменяет самостоятельного статуса округа как субъекта федерации.
Все автономные округа, кроме Чукотского, по-прежнему входят в состав соответствующего края или области, не оформив изменение своего статуса. Чукотский автономный округ — единственный, который не входит в состав какого-либо иного субъекта Российской Федерации.
Исторические изменения состава
Состав Российской Федерации закреплен в части 1 статьи 65 Конституции РФ. В 2000-х годах перечень претерпел изменения в связи с объединением регионов, что привело к сокращению числа субъектов до 83 с 1 марта 2008 года. В 2014 году в состав были включены Республика Крым и город федерального значения Севастополь, после чего количество субъектов достигло 85. Текущий перечень включает 89 субъектов: 24 республики, 9 краев, 48 областей, 3 города федерального значения, 1 автономную область и 4 автономных округа.
Правовой статус каждого вида субъекта определяется Конституцией РФ и нормативным актом субъекта. Для республик это конституция, для краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов — устав. При этом статус автономной области и автономного округа может дополнительно регулироваться федеральным законом. Право выхода из состава федерации Конституцией РФ не предусмотрено.
Федеральные округа и федеральная территория «Сириус» не входят в перечень субъектов РФ. Федеральный округ объединяет несколько субъектов для работы полномочного представителя Президента. В 2020 году была образована федеральная территория Сириус, управляемая напрямую федеральными властями. Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 года указывает, что образование федеральных территорий не предполагает придания им статуса, равного статусу субъектов Российской Федерации.