В перечне субъектов, входящих в восемь округов, числится 85 позиций. Это меньше, чем 89 субъектов, указанных в статье 65 Конституции РФ: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области в перечень федеральных округов к Указу № 849 не внесены. Условная группировка субъектов в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО) отражает то же расхождение.