Федеральные округа России: состав, центры и задачи полпредов
В России действует восемь федеральных округов, состав которых закреплен Указом Президента РФ от 13.05.2000 № 849 в действующей редакции. Эти объединения не являются субъектами государства и не имеют собственных органов власти, законов или бюджета, а служат основой для работы полномочных представителей Президента.
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Федеральные округа — это административно-территориальные единицы, созданные указом Президента для координации деятельности, но не предусмотренные Конституцией РФ как субъекты государства.
Административными центрами восьми округов являются Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.
Полномочные представители Президента (полпреды) выполняют координационную и контрольную функции, не подменяя при этом органы государственной власти субъектов.
Какие регионы входят в федеральные округа?
В России действует восемь федеральных округов, состав которых зафиксирован приложением к Указу Президента РФ от 13.05.2000 № 849 в действующей редакции. Эти объединения не являются субъектами государства: у них нет собственных органов власти, законов и бюджета, они служат административной рамкой для работы полномочных представителей Президента.
В перечне субъектов, входящих в восемь округов, числится 85 позиций. Это меньше, чем 89 субъектов, указанных в статье 65 Конституции РФ: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области в перечень федеральных округов к Указу № 849 не внесены. Условная группировка субъектов в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО) отражает то же расхождение.
Бурятия и Забайкальский край входят в состав Дальневосточного федерального округа согласно Указу Президента РФ от 03.11.2018 № 632. До этого изменения эти субъекты относились к Сибирскому округу. Административным центром Дальневосточного округа является Владивосток с 13 декабря 2018 года, ранее центром являлся Хабаровск.
В официальных перечнях субъектов Кемеровская область обозначена как «Кемеровская область — Кузбасс». Это название используется в контексте Сибирского федерального округа и соответствует действующей редакции нормативных документов.
Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе формально не является руководителем для глав входящих в округ субъектов. Его роль ограничена координацией работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и контролем за их деятельностью, а не прямым подчинением губернаторов.
В настоящее время административным центром федерального округа служит его крупнейший город только в четырех округах из восьми. Это означает, что выбор центра не всегда определяется исключительно размером населения, но и историческими или административными факторами.
Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.
Южный федеральный округ: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, г. Севастополь.
Северо-Кавказский федеральный округ: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край.
Зачем нужны федеральные округа?
Полномочный представитель Президента в федеральном округе (полпред) выступает ключевым механизмом взаимодействия центра и регионов. Его основная задача — не управление округом, а обеспечение согласованности действий федеральных ведомств на территории и контроль за тем, как исполняются решения федеральной власти. Полпред не подчиняет себе губернаторов, а координирует работу федеральных органов исполнительной власти, находящихся в его округе.
Нормативная база закрепляет за полпредом функцию организации контроля за исполнением решений федеральных органов государственной власти в пределах его округа. Это означает, что полпред отслеживает, как федеральные законы, указы Президента и постановления Правительства реализуются на местах. Для этого он взаимодействует с Контрольным управлением Президента и органами прокуратуры при организации проверок исполнения нормативных актов.
Важным элементом работы полпреда является регулярное информирование Президента о ситуации в округе. Полпред представляет регулярные доклады об обеспечении национальной безопасности, а также о политическом, социальном и экономическом положении в регионе. Эти доклады позволяют главе государства получать оперативную картину происходящего в каждом федеральном округе и принимать управленческие решения на основе актуальных данных.
Пределы полномочий полпреда в отношении региональных органов власти четко определены: он не имеет права самостоятельно приостанавливать действие актов губернаторов или региональных парламентов. Если полпред выявляет противоречие между актами органов исполнительной власти субъектов РФ и Конституцией, федеральными законами, международными обязательствами, а также нарушение прав и свобод человека и гражданина, он вносит Президенту предложения о приостановлении действия таких актов. Финальное решение о приостановлении принимает исключительно Президент.
Таким образом, статус полпреда носит координационный и контрольный характер. Он объединяет усилия федеральных ведомств, следит за исполнением федеральных решений и доводит информацию о состоянии дел в округе до Президента. При этом полпред не заменяет собой региональную власть и не обладает прямыми административными полномочиями над субъектами РФ, выступая связующим звеном между федеральным центром и территориями.
Назначение и освобождение от должности полномочного представителя осуществляется Президентом РФ по представлению Руководителя Администрации Президента. Полпред непосредственно подчиняется главе государства и подотчетен ему.
Аппарат полномочного представителя размещается в центре соответствующего федерального округа.
Нормативные различия и историческая динамика
Федеральные округа созданы как дополнительный инструмент государственного управления: они не относятся к субъектам федерации, не имеют собственных законодательных органов, а их появление не изменило конституционный статус регионов. Каждый округ курирует полномочный представитель Президента, который контролирует исполнение федерального законодательства, взаимодействует с региональными властями и координирует работу территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.
Нормативные различия и историческая динамика
Расхождение между 85 позициями в перечне федеральных округов и 89 субъектами в статье 65 Конституции РФ касается четырех территорий: Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В перечень к Указу Президента от 13.05.2000 № 849 они не внесены.
Состав округов претерпевал изменения после 2000 года. В 2010 году Северо-Кавказский федеральный округ был выделен из состава Южного округа. В 2018 году Бурятия и Забайкальский край были переданы из Сибирского федерального округа в Дальневосточный, что вступило в силу 3 ноября 2018 года.