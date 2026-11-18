Две команды по футзалу наказали за массовую драку в Ижевске
Пять игроков «Феникса» и «Wimax» отстранены на семь и десять матчей
Ассоциация мини-футбола Удмуртии условно дисквалифицировала ижевский «Феникс» и команду «Wimax» из Чайковского после массовой драки во время матча первенства республики по футзалу. Решение 17 ноября принял контрольно-дисциплинарный комитет ассоциации.
Инцидент произошел 15 ноября в Ижевске во время игры команд Третьей лиги. С матча удалили трех футболистов «Феникса» и двух игроков «Wimax».
На десять календарных матчей дисквалифицировали Артема Сулимова из «Феникса» и Андрея Агзямова из «Wimax». В решении комитета обоих назвали зачинщиками драки: Сулимов ударил соперника, Агзямов, по оценке КДК, способствовал эскалации конфликта и также нанес удар.
Еще трое участников потасовки — Артемий Бузанов и Петр Сохин из «Феникса», а также Максим Санников из «Wimax» — пропустят по семь календарных матчей.
Дисквалификации распространяются на все соревнования под эгидой Ассоциации мини-футбола Удмуртии.