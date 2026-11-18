На десять календарных матчей дисквалифицировали Артема Сулимова из «Феникса» и Андрея Агзямова из «Wimax». В решении комитета обоих назвали зачинщиками драки: Сулимов ударил соперника, Агзямов, по оценке КДК, способствовал эскалации конфликта и также нанес удар.