Сумма поступлений от налогоплательщиков Тамбовской области выросла на 11% за год
С января по сентябрь в бюджетную систему России от налогоплательщиков Тамбовской области поступило 91,3 млрд руб. налогов, сборов и страховых взносов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем платежей увеличился на 8,8 млрд руб., или на 11%. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.
Основная часть поступлений распределилась следующим образом: в федеральный бюджет направлено 22,4 млрд руб. (рост на 16%, или на 3,1 млрд руб.), в консолидированный бюджет Тамбовской области — 37,4 млрд руб. (рост на 7%, или на 2,4 млрд руб.), во внебюджетные фонды перечислено 31,5 млрд руб. (рост на 12%, или на 3,3 млрд руб.).
Структура доходов региональной казны опирается на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — он принес 16 млрд руб., что составляет 43% от общего объема доходов бюджета. Еще 18% поступлений обеспечил налог на прибыль организаций (6,7 млрд руб.), 13% — специальные налоговые режимы (4,8 млрд руб.) и 12% — имущественные налоги (4,4 млрд руб.).
Значительную долю в доходах местных бюджетов также формирует НДФЛ: из 7,4 млрд руб., поступивших в казну муниципалитетов за отчетный период, на этот налог пришлось 5,4 млрд руб., или 73%. На специальные налоговые режимы в местных бюджетах пришлось 10% поступлений (0,7 млрд руб.), на земельный налог — 8% (0,6 млрд руб.).
С января по ноябрь 2025 года налоговые поступления от плательщиков Тамбовской области в бюджетную систему России достигли 131 млрд руб. Показатель вырос на 22% (на 23,7 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.