С января по сентябрь в бюджетную систему России от налогоплательщиков Тамбовской области поступило 91,3 млрд руб. налогов, сборов и страховых взносов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем платежей увеличился на 8,8 млрд руб., или на 11%. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.