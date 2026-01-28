Объем поступлений от тамбовских налогоплательщиков вырос на 22% за год

С января по ноябрь 2025 года налогоплательщики Тамбовской области перечислили в бюджетную систему России 131 млрд руб. Это на 23,7 млрд руб., или на 22%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из этой суммы 29,5 млрд руб. было зачислено в федеральный бюджет, 57,1 млрд руб. — в консолидированный бюджет области и 44,4 млрд руб. — во внебюджетные фонды. Наиболее значительный прирост продемонстрировали поступления в федеральный бюджет, которые увеличились в 1,5 раза (на 10,3 млрд руб.). Рост отчислений в консолидированный бюджет региона составил 14% (6,8 млрд руб.), а объем собранных страховых взносов увеличился на 18% (6,6 млрд руб.).

Основную часть доходов консолидированного бюджета области обеспечил налог на доходы физических лиц (42% от общей суммы, или 24 млрд руб.). На налог на прибыль организаций пришлось 19% (10,9 млрд руб.), на имущественные налоги — 14% (7,9 млрд руб.), а на специальные налоговые режимы — 10% (5,6 млрд руб.).

В бюджеты муниципальных образований за тот же период поступило 12,1 млрд руб., из которых 68% (8,2 млрд руб.) составил НДФЛ, 10% (1,2 млрд руб.) — земельный налог и 7% (900 млн руб.) — налоги по специальным режимам.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что аналитики наделили кредитный рейтинг Тамбовской области статусом стабильного. В частности, это связано с тем, что за 2022–2026 годы доля налоговых и неналоговых поступлений в структуре доходов региона (без субвенций) должна превысить 60%.

Кабира Гасанова