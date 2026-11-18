В Башкирии «Агидель-Инвестстрой» оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку
Прокуратура Башкирии возбудила административное дело в отношении строительной компании за взятку чиновнику (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). По результатам его рассмотрения мировой судья оштрафовал компанию на 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным «Ъ-Уфа», взятку передали от имени ООО СЗ «Агидель-Инвестстрой».
Проверка прокуратуры выявила, что руководитель компании Филюс Ишбулатов передал должностному лицу Госжилстройнадзора 50 тыс. руб. для ускорения выдачи заключения о соответствии построенного объекта установленным требованиям.
По данным портала «Пруфы», Верховный суд Башкирии назначил руководителю компании-застройщика Филюсу Ижбулатову 450 тыс. руб., отменив лишение свободы в колонии-поселении. Уголовные дела в отношении чиновника Госжилстройнадзора, отмечают в прокуратуре, рассматривает суд.