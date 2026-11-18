Губернатор и полпред президента — кто за что отвечает
Полномочный представитель президента в федеральном округе (полпред) и высшее должностное лицо субъекта РФ (губернатор) действуют в разных правовых плоскостях: первый представляет президента в округе и организует контроль за исполнением решений федеральных органов государственной власти, второй управляет регионом и издает собственные акты.
Главное
Полпред не управляет регионом: его функция — контроль за исполнением федеральных решений в пределах округа.
Полпред представляет в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта в течение месяца со дня его назначения.
Полпред руководит деятельностью своего аппарата и издает распоряжения только по вопросам его работы: эти акты не создают обязательств для губернаторов и региональных органов власти.
По поручению президента полпред организует согласительные процедуры для разрешения разногласий между федеральными и региональными органами власти, а также вносит президенту предложения о приостановлении актов региональных органов исполнительной власти.
Правовые основы и сфера действия
Полномочный представитель президента в федеральном округе (полпред) и высшее должностное лицо субъекта РФ (губернатор) действуют в разных правовых плоскостях. Полпред организует контроль за исполнением в федеральном округе решений федеральных органов государственной власти. Его распоряжения не распространяются на управление регионом или региональные органы власти, а касаются только внутренних процессов его собственного аппарата. (источник)
Границы полномочий
Ключевое отличие состоит в предмете регулирования. Полпред организует контроль за исполнением в федеральном округе решений федеральных органов государственной власти. Это означает, что его действия направлены на обеспечение единообразия применения федеральных норм на местах. В то же время он издает распоряжения исключительно по вопросам деятельности аппарата полномочного представителя. Эти акты регулируют работу сотрудников аппарата, который является самостоятельным подразделением Администрации Президента РФ, и не создают правовых обязательств для губернаторов или региональных министерств.
Процедура представления врио
В кадровых процедурах полпред выполняет функцию представительства, а не назначения. В течение месяца со дня назначения временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта РФ полпред представляет этого врио в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта. Это действие является процедурным шагом, связывающим федеральное назначение с региональными институтами власти. Важно разграничивать это действие с избранием губернатора: представление врио не является актом выбора.
Таким образом, правовая модель исключает смешение ролей: полпред не издает обязательных для региона актов, не управляет субъектом и не назначает губернаторов. Его полномочия ограничены координацией федеральных задач в округе и управлением собственным аппаратом, тогда как высшее должностное лицо субъекта несет ответственность за управление регионом и издает акты, обязательные для его территории.
Что вправе делать губернатор и полпред?
Полномочный представитель президента в федеральном округе (полпред) координирует работу территориальных органов федеральных ведомств, находящихся в пределах округа, а также взаимодействует с контрольными и надзорными структурами при проверках исполнения федеральных законов и указов президента. Перечень его функций в Положении не включает руководство органами власти субъектов РФ: полпред выступает представителем президента, но формально не является руководителем для высших должностных лиц субъектов РФ.
Юридическая сила актов полпреда определяется предметом его полномочий. По п. 11 Положения он издает распоряжения по вопросам деятельности аппарата полномочного представителя, то есть акты, обязательные для сотрудников его аппарата, а не для органов власти субъекта РФ. Акты высшего должностного лица субъекта, напротив, действуют на территории региона, пока не противоречат Конституции и федеральным законам; при таком противоречии действует механизм приостановления, описанный ниже.
Механизм приостановления актов
Если акт органа исполнительной власти субъекта РФ противоречит Конституции, федеральным законам, международным обязательствам или нарушает права и свободы человека, полпред не имеет права самостоятельно его отменить или приостановить. Он вносит Президенту Российской Федерации предложение о приостановлении действия такого акта. Решение о приостановлении принимает исключительно президент. Таким образом, полпред выполняет функцию инициатора и координатора, но не субъекта принятия окончательного решения.
Согласительные процедуры и контроль
При возникновении разногласий между федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ полпред организует согласительные процедуры. Это действие осуществляется строго по поручению президента. Кроме того, полпред взаимодействует с Контрольным управлением президента и органами прокуратуры при организации проверок исполнения федеральных законов, указов и распоряжений президента, а также постановлений правительства в пределах федерального округа. Эти полномочия направлены на обеспечение единообразия применения федерального права, но не заменяют полномочия губернатора по управлению регионом.
В кадровых процедурах полпред выполняет представительскую функцию: он представляет временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта РФ в законодательном органе государственной власти этого субъекта. Это представление должно состояться в течение месяца со дня назначения врио. Данная норма закреплена в Указе Президента РФ от 19.07.2017 N 325 (в редакции Указа от 26.06.2023 N 474).
Сводка полномочий полпреда:
1. Координация работы территориальных органов федеральных ведомств. Субъект: Полпред. Основание: Осуществляется в пределах федерального округа; не является руководством для глав регионов.
1. Внесение предложения о приостановлении акта субъекта. Субъект: Полпред. Основание: Противоречие Конституции, федеральным законам, международным обязательствам или нарушение прав человека. Решение принимает Президент.
1. Организация согласительных процедур. Субъект: Полпред. Основание: Осуществляется по поручению Президента для разрешения разногласий между федеральными и региональными органами власти.
1. Представление врио главы субъекта. Субъект: Полпред. Срок: В течение месяца со дня назначения врио. Функция: Представление в законодательном органе субъекта.
1. Взаимодействие при проверках. Субъект: Полпред. Основание: Взаимодействие с Контрольным управлением Президента и прокуратурой при проверках исполнения федеральных актов.
В рамках исполнительной власти губернатор формирует и возглавляет Правительство области, а также принимает решение о его отставке. Он определяет систему и структуру исполнительных органов области в соответствии с Уставом. В кадровых вопросах глава региона назначает первых заместителей, заместителей, министров, руководителей органов исполнительной власти, не являющихся членами Правительства, и их заместителей, а также освобождает указанных лиц от должности.
Губернатор обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании. Принятые им законы он подписывает и обнародует либо отклоняет.
Как губернатор и полпред получают полномочия?
Губернатор избирается на пять лет гражданами Российской Федерации, проживающими на территории области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Этот порядок закреплен в уставе Нижегородской области и отражает общий принцип формирования высшего должностного лица субъекта РФ через прямые выборы.
Отсчет пятилетнего срока полномочий начинается со дня принесения присяги избранным губернатором. До этого момента, даже при наличии результатов голосования, полномочия не считаются начавшимися, что важно для понимания юридической силы действий главы региона.
Полномочный представитель президента в федеральном округе назначается на должность и освобождается от нее Президентом Российской Федерации. Кандидатуру на эту позицию представляет Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, что отличает порядок формирования должности полпреда от процедуры избрания губернатора.
Полномочный представитель согласовывает кандидатуры для назначения на должности федеральной государственной службы и кандидатуры для назначения (утверждения) на иные должности в пределах федерального округа, если назначение (утверждение) на эти должности осуществляется Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти. Данный порядок отличается от процедуры избрания губернатора, который избирается гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права.
Полномочный представитель входит в состав Администрации Президента Российской Федерации и непосредственно подчиняется Президенту, будучи подотчетным ему. Это определяет его статус как инструмента реализации федеральной политики в пределах конкретного федерального округа.
В случае принятия Законодательным Собранием решения о недоверии губернатору, этот документ направляется на рассмотрение Президента Российской Федерации. Именно Президент решает вопрос об отрешении высшего должностного лица субъекта от должности в соответствии с федеральным законодательством.
Разница между действиями «недоверие — отрешение» и «предложение — приостановление» заключается в субъектах принятия решений. Недоверие инициируется региональным парламентом, но окончательное решение об отрешении принимает Президент. Предложение о приостановлении акта вносит полпред, но решение также остается за Президентом, что подчеркивает централизацию ключевых кадровых и правовых решений.
Исторически порядок формирования высшего должностного лица региона менялся. С 2005 по 2012 год губернаторы назначались законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации по представлению Президента России. С 1 июня 2012 года вступил в силу закон, возвращающий прямые выборы высших должностных лиц регионов, что и является действующим порядком.
Назначение временно исполняющего обязанности губернатора и полпреда различается по кругу полномочий и механизму контроля. ВРИО, назначенный Президентом, обладает правами и обязанностями губернатора, за исключением права вносить законопроекты о поправках к Уставу и распускать Законодательное Собрание. Полномочный представитель, в свою очередь, организует контроль за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний Президента, а также за реализацией федеральных программ в пределах федерального округа.
Перед кем отвечают губернатор и полпред?
Кому подотчетны губернатор и полпред
Высшее должностное лицо субъекта РФ (губернатор) и полномочный представитель президента в федеральном округе (полпред) подотчетны разным инстанциям. Губернатор несет ответственность за работу исполнительной власти региона; решение об отрешении губернатора от должности принимает Президент Российской Федерации. Полпред подотчетен непосредственно Президенту за координацию работы в пределах своего федерального округа.
Процедура выражения недоверия губернатору
Порядок выражения недоверия определяется законодательством конкретного субъекта. Так, по уставу Нижегородской области инициатива должна исходить не менее чем от одной трети установленного числа депутатов, а решение принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов. После принятия такого решения Законодательного Собрания оно направляется на рассмотрение Президента РФ для решения вопроса об отрешении губернатора от должности.
Решение Президента Российской Федерации об отрешении губернатора от должности влечет за собой прекращение его полномочий как лица, возглавляющего Правительство субъекта РФ. Таким образом, окончательное решение об освобождении губернатора от должности принимает исключительно Президент, а не региональный парламент.
Приостановление регионального акта: роль полпреда
Полномочный представитель президента в федеральном округе вносит Президенту предложения о приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах федерального округа, в случае противоречия этих актов Конституции, федеральным законам, международным обязательствам РФ или нарушения прав и свобод человека и гражданина. Предложение носит рекомендательный характер: решение принимает Президент. (источник)
Практика применения полномочий полпреда показывает, что он не издает самостоятельного приказа о приостановлении акта, а лишь инициирует процесс, внося соответствующее предложение в адрес Президента. Решение о приостановлении принимает исключительно Президент Российской Федерации.
Освобождение полпреда от должности
Полномочные представители президента в федеральных округах могут освобождаться от своих должностей без принятия специальных правовых актов. Это подтверждается практикой: с момента вступления в должность Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 7 мая 2008 года все действовавшие на тот момент полпреды были освобождены от своих должностей в связи со сменой главы государства.
Исторический контекст назначения губернаторов
С 2005 по 2012 год высшие должностные лица субъектов РФ назначались законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации по представлению Президента России. С 1 июня 2012 года вступил в силу закон, возвращающий прямые выборы высших должностных лиц региона, что изменило порядок формирования исполнительной власти на местах.