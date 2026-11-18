Полномочные представители президента в федеральных округах могут освобождаться от своих должностей без принятия специальных правовых актов. Это подтверждается практикой: с момента вступления в должность Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 7 мая 2008 года все действовавшие на тот момент полпреды были освобождены от своих должностей в связи со сменой главы государства.