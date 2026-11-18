Застройщика ждет возврат в бюджет
ФЖС обязали выплатить более 250 млн рублей
Фонд жилищного строительства Башкирии (ФЖС) должен выплатить 253,4 млн руб. министерству финансов республики. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии. Минфин доказал, что ФЖС не выплатил долги по бюджетным кредитам начала 2000-х. Изначально министерство просило взыскать с предприятия 844 млн руб., но затем изменило исковые требования вдвое. Арбитражный суд Башкирии согласился только с суммой основного долга в размере 238,2 млн руб. и 15 млн руб. неустойки.
В 2003-2004 годах ФЖС получил бюджетные кредиты на общую сумму 2,9 млрд руб. В декабре 2018 года правительство республики провело сверку расчетов, оказалось, что предприятие задолжало более 844 млн руб., включая основной долг, проценты и пени. Тогда же кабмин принял решение о реструктуризации задолженности: ФЖС должен был погасить долг в 2023 — 2038 годах равными долями с уплатой процентов. Однако, указано в материалах дела, не в 2023-м, не в 2024 году ФЖС не начал возвращать деньги. На претензию минфина в феврале 2025 года предприятие не ответило.
В суде представитель ФЖС заявил, что минфин с 2018 года «уклонялся от компенсации затрат предприятия как лица, осуществляющего завершение строительства проблемного объекта, что исключало возможность погашения бюджетного кредита». В 2023 году застройщик передал различным администрациям 27 квартир для детей-сирот и переселения граждан из аварийного жилья. В 2024 году иъ было 54, в 2025-м — 90 квартир. В этом году ФЖС намерен передать 100 квартир.
В октябре минфин уточнил исковые требования, попросив взыскать с ФЖС 451,2 млн руб., из которых 238,2 млн руб. — основной долг, а остальное — проценты и пени.
АО «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» является госзастройщиком при возведении жилых и нежилых объектов. Учредители — региональные министерства земельных и имущественных отношений и архитектуры и строительства. В 2025 году при выручке 271,1 млн руб. чистая прибыль предприятия составила 83 млн руб.
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск минфина частично. Суд согласился с суммой основного долга в размере 238,2 млн руб., но проценты на 5,5 млн руб. взыскивать не стал: они были погашены ФЖС ранее, установил он. При этом суд частично удовлетворил требование о взыскании неустойки — 15,1 млн руб. вместо 207,5 млн руб.
Суд также учел, что ранее три инстанции арбитражного суда обязали минфин республики выплатить ФЖС 606 млн руб. убытков. В эту сумму госпредприятие, например, оценило убытки, которые понесло в ходе завершения недостроев в Уфе по распоряжению правительства республики. В частности, ФЖС достроил и ввел в эксплуатацию жилой дом в ЖК «Солнечный». В 2015 году выяснилось, что предыдущий застройщик АО «СтройПроектЦентр» (признан банкротом в 2017 году) заключил 142 договора купли-продажи квартир на так называемых «воздушных» этажах — они не были предусмотрены проектной документацией. Позднее эти дольщики отсудили квартиры у ФЖС, и предприятие было вынуждено предоставить им жилье в других домах общей площадью 9,5 тыс. кв. м.
«После вступления решения суда в законную силу присужденные денежные средства были в полном объеме направлены на погашение реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту»,— отметил суд.
Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс полагает, что «выводы суда выглядят обоснованными». «Шансы ФЖС на пересмотр решения в апелляции я оцениваю как невысокие. Главный аргумент ответчика о зачете встречных требований суд не проигнорировал. Именно с учетом этого суд уменьшил долг более чем на 604 млн рублей и сократил неустойку до 15,1 млн рублей, — отметил эксперт. — Довод о недобросовестности минфина, который требовал досрочного возврата, сам имея долг перед фондом, также вряд ли изменит исход дела. Факт просрочки стороны не оспаривали, а право на досрочное взыскание прямо предусмотрено и законом, и соглашениями сторон».
«В целом решение суда является взвешенным. С одной стороны, учтены интересы фонда, которому дали возможность зачесть право на взыскание убытков в счет погашения долга по бюджетному кредиту, с другой суд признал право республики истребовать весь долг в связи с нарушением графика погашения, — считает председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков. — На мой взгляд, в апелляции могут проверить только арифметику, а именно, начисление процентов и неустоек».
Коммерсантъ (Уфа) №214от 19.11.2026, стр. 8