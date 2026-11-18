Суд также учел, что ранее три инстанции арбитражного суда обязали минфин республики выплатить ФЖС 606 млн руб. убытков. В эту сумму госпредприятие, например, оценило убытки, которые понесло в ходе завершения недостроев в Уфе по распоряжению правительства республики. В частности, ФЖС достроил и ввел в эксплуатацию жилой дом в ЖК «Солнечный». В 2015 году выяснилось, что предыдущий застройщик АО «СтройПроектЦентр» (признан банкротом в 2017 году) заключил 142 договора купли-продажи квартир на так называемых «воздушных» этажах — они не были предусмотрены проектной документацией. Позднее эти дольщики отсудили квартиры у ФЖС, и предприятие было вынуждено предоставить им жилье в других домах общей площадью 9,5 тыс. кв. м.