Решения Совета безопасности оформляются протоколами заседаний или протоколами оперативных совещаний и вступают в силу после их утверждения Президентом Российской Федерации. Вступившие в силу решения обязательны для исполнения государственными органами и должностными лицами, а для их реализации могут издаваться указы и распоряжения Президента и даваться его поручения. Решения, принятые на совещаниях по стратегическому планированию, оформляются протоколами, которые утверждает Председатель Совета безопасности; они служат основой для подготовки решений Президента по стратегическим направлениям.