Еще в сентябре Рафаэль Гросси говорил, что запасы топлива в них почти полностью исчерпаны. Вскоре «Росатом» сообщил, что на станцию привезли дополнительные поставки. При этом с 8 ноября резервная линия «Ферросплавная-1», по которой АЭС получает электроэнергию, отключена из-за повреждения.