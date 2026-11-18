МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной пополнение запасов дизтоплива на ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются идеи о пополнении запасов дизтоплива на Запорожской АЭС. Оно необходимо для работы резервных генераторов.
«Повторяющиеся случаи отключения на продолжительный срок внешнего электроснабжения станции привели к истощению запасов дизельного топлива»,— сказал Рафаэль Гросси на сессии Совета управляющих МАГАТЭ (цитата по «Интерфаксу»).
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — остановила выработку электроэнергии 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. Станция питается от резервных дизель-генераторов с конца августа.
Еще в сентябре Рафаэль Гросси говорил, что запасы топлива в них почти полностью исчерпаны. Вскоре «Росатом» сообщил, что на станцию привезли дополнительные поставки. При этом с 8 ноября резервная линия «Ферросплавная-1», по которой АЭС получает электроэнергию, отключена из-за повреждения.