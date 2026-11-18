На Пермской судоверфи началось строительство электросудна «Сылва»
В Москве на «Транспортной неделе» прошла церемония закладки судна проекта «Экокруизер-м» для Прикамья. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, его построят на Пермской судоверфи. Будущее судно будет называться в честь одной из крупнейших рек региона — «Сылва».
Двухпалубное пассажирское электросудно «Экокруизер-м» представляет собой современную модификацию советских теплоходов проекта Р-51 «Москва». Оно оснащено гибридной силовой установкой и ледовым классом «Лёд 20». Эксплуатационная скорость на тихой воде – 20 км/ч. Длина электрохода составит 33,3 м, ширина – 8 м.
Судно будет оснащено гибридной дизель-электрической установкой, которая позволит находиться в автономном плавании до 24 часов. При этом только на аккумуляторных батареях судно сможет работать до 10–12 часов. Судно предназначено для прогулочных и пассажирских перевозок по Каме. На борту смогут разместиться до 140 пассажиров. Также на судне оборудуют буфет. «Это первый проект после модернизации Пермской судоверфи, который будет полностью построен и спущен на воду на нашем предприятии», – отметил гендиректор Пермской судоверфи Алексей Наумов.
В пресс-службе краевого правительства напомнили также, что контракт на лизинг пассажирского электросудна между краевым «Организатором пассажирских перевозок» и ГТЛК был заключен в сентябре этого года. ГТЛК обязуется построить и поставить его Пермскому краю до июля 2028 года. Срок финансовой аренды составит 25 лет.