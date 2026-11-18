Судно будет оснащено гибридной дизель-электрической установкой, которая позволит находиться в автономном плавании до 24 часов. При этом только на аккумуляторных батареях судно сможет работать до 10–12 часов. Судно предназначено для прогулочных и пассажирских перевозок по Каме. На борту смогут разместиться до 140 пассажиров. Также на судне оборудуют буфет. «Это первый проект после модернизации Пермской судоверфи, который будет полностью построен и спущен на воду на нашем предприятии», – отметил гендиректор Пермской судоверфи Алексей Наумов.