«Есть идея!» — это инструмент бережливого производства, который позволяет каждому сотруднику ОТЭКО внести предложение по операционным улучшениям и, в случае признания идеи актуальной, получить вознаграждение вплоть до 5% от достигнутого за год экономического эффекта. Так, с 29 сентября 2022 по 31 августа 2026 подано 5850 идей. Из них реализовано 1785, принято в работу 251, находятся на доработке 364, на рассмотрении 336 идей (в том числе, за 8 месяцев 2026 года подано 1133 идеи, за 2025 год — 1808 идей, за 2024 год — 1735). Подведение итогов и награждение победителей проходит по итогам каждого полугодия.