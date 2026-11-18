В ОТЭКО наградили авторов лучших идей по снижению затрат среди железнодорожников
В компании «ОТЭКО», операторе морских терминалов в порту Тамань, отметили авторов лучших предложений по оптимизации рабочих процессов, которые принесли значительный экономический эффект. В фокусе внимания — три инициативы победителей в номинации «Снижение затрат» корпоративной программы «Есть идея!» среди сотрудников департамента железнодорожного транспорта предприятия.
При уплотнении балласта под шпалами с помощью электрошпалоподбоек ЭШП-12 обнаружилось, что самое уязвимое место этого оборудования — металлические фиксаторы резиновых амортизаторов, которые разрушаются от работы электродвигателя с дебалансным вибратором. Поскольку производитель не реализовывал эти детали отдельно, их поломка означала полную непригодность дорогостоящего инструмента и создавала сложности для текущего содержания путей.
Идею оптимизации затрат и продления ресурса оборудования предложил монтёр-обходчик пути 5 разряда Артур Шахиджанян. Она заключалась в усилении конструкции критичных элементов: изготавливать горизонтальные металлические площадки для ЭШП-12 из листовой стали толщиной 6-8 мм, вертикальные — толщиной 3-4 мм и соединять их между собой болтами через уголок металлический 45х45х31 мм. Это позволило увеличить срок эксплуатации 12 вышедших из строя электорошпалоподбоек без снижения их производительности.
На участке ремонта вагонов возникала сложность запитать одновременно два электроприбора от одного сварочного генератора. Так, при попытке запустить сварочный аппарат вместе с установкой для правки крышек люков полувагонов падало напряжение. Чтобы избежать сбоев, мастерам приходилось использовать технику по очереди, выбирая между сварочным трансформатором и другим инструментом, что существенно замедляло производственный цикл.
Для изменения ситуации по предложению Даниила Чуйкова, мастера участка техобслуживания на станции разгрузки вагонов, вдоль ремонтного пути установили распределительные щиты. Новая схема энергоснабжения позволила отказаться от жесткой привязки к генератору и подключать несколько приборов одновременно — например, сверлильный или заточный станок, пресс для правки крышек люков и сам сварочный трансформатор. В результате время ремонта вагонов заметно сократилось: теперь, пока сварщик работает с одним вагоном, осмотрщик может параллельно готовить следующий. Кроме того, снижение нагрузки на генераторы привело к экономии горюче-смазочных материалов, уменьшению износа техники и сокращению затрат на расходные материалы.
В административно-бытовых корпусах грузовой станции Панагия навалочного терминала ОТЭКО насосы горячего водоснабжения практически постоянно работали в условиях высокого температурного режима. Это приводило к быстрому износу оборудования и неэффективному расходу топлива в котельной.
Слесарь-электрик Александр Лосев через программу «Есть идея!» предложил установить прибор контроля температуры воды, который автоматически отключал бы насосы при достижении заданной температуры. Его идея была реализована в четырёх зданиях и помогла сократить время постоянного нагрева воды, а значит — снизить отбор тепловой энергии от котельной и продлить срок службы насосов системы горячего водоснабжения.
«Есть идея!» — это инструмент бережливого производства, который позволяет каждому сотруднику ОТЭКО внести предложение по операционным улучшениям и, в случае признания идеи актуальной, получить вознаграждение вплоть до 5% от достигнутого за год экономического эффекта. Так, с 29 сентября 2022 по 31 августа 2026 подано 5850 идей. Из них реализовано 1785, принято в работу 251, находятся на доработке 364, на рассмотрении 336 идей (в том числе, за 8 месяцев 2026 года подано 1133 идеи, за 2025 год — 1808 идей, за 2024 год — 1735). Подведение итогов и награждение победителей проходит по итогам каждого полугодия.