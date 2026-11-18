Структура Администрации периодически обновляется. Положение об Администрации, утвержденное Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490, по данным справочных источников, первоначально закрепило 21 самостоятельное подразделение. Впоследствии перечень неоднократно корректировался; очередная реорганизация состоялась 12 июня 2024 года, когда было создано пять новых подразделений, — в итоге их число достигло 28. Эти изменения отражают актуализацию задач, стоящих перед аппаратом Президента, и создание структур для решения конкретных государственных приоритетов.