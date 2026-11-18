До нынешнего объявления активы уже пытались продать. В октябре на «МЭТС» разместили лот с тем же набором имущества по начальной цене 33,97 млн руб.; прием заявок завершился 11 ноября, а аукцион назначили на 12 ноября. Следующая публикация снизила цену примерно на 3,4 млн руб., то есть на 10%. Такой переход согласуется с повторной продажей после предыдущей процедуры, однако доступные публикации не показывают ее итоговый протокол и не позволяют утверждать, что аукцион состоялся или сорвался именно из-за отсутствия покупателей.