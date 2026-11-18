Имущество фермера из Адыгеи выставили на торги за 30,6 млн рублей
Основную часть перечня составляют сельхозземли в окрестностях поселка Майского
Конкурсный управляющий Николай Котелевский выставил на открытый аукцион сельхозтехнику, жилой дом и земельные участки в Кошехабльском районе Адыгеи. Начальная цена единого лота — 30,57 млн руб., шаг аукциона — 1,53 млн руб. Заявки принимают с 23 ноября по 29 декабря, торги назначили на 30 декабря 2026 года. Объявление опубликовали на «МЭТС»; оно также размещено в карточке торгов на площадке МЭТС и отражено в агрегаторах банкротных торгов.
В лот вошли два трактора МТЗ-80, колесный трактор «Беларус 82.1» и комбайн «Нива». Вместе с техникой продают жилой дом площадью 47,2 кв. м и участок под ним площадью 3 520 кв. м в хуторе Красном. Основную часть перечня составляют сельхозземли в окрестностях поселка Майского. В объявлении указаны участки площадью от 25 тыс. до 1,05 млн кв. м, причем по нескольким продают доли в общей собственности, а не целые участки. Поэтому суммарная площадь земель в описании не равна площади, которая целиком перейдет покупателю.
Торги проходят в рамках банкротства индивидуального предпринимателя — главы крестьянского фермерского хозяйства Николая Котелевского. 18 февраля 2025 года Арбитражный суд Республики Адыгея признал его банкротом и открыл конкурсное производство. В опубликованной резолютивной части решения перечислены среди заявителей АО «Т-Банк», Сбербанк, ООО «Агро-Строительные Технологии», ООО «ВНИИМК-Армавир» и налоговая служба. Документ подтверждает факт банкротства, но сам по себе не раскрывает размер требований каждого кредитора и причины возникновения долгов.
До нынешнего объявления активы уже пытались продать. В октябре на «МЭТС» разместили лот с тем же набором имущества по начальной цене 33,97 млн руб.; прием заявок завершился 11 ноября, а аукцион назначили на 12 ноября. Следующая публикация снизила цену примерно на 3,4 млн руб., то есть на 10%. Такой переход согласуется с повторной продажей после предыдущей процедуры, однако доступные публикации не показывают ее итоговый протокол и не позволяют утверждать, что аукцион состоялся или сорвался именно из-за отсутствия покупателей.
Управляющий Зураб Потоков принимает заявки и документы через электронную площадку. Для участия претендент должен подать заявку и внести задаток; победителю предстоит оплатить покупку в течение 30 календарных дней после подписания договора.