По данным следствия, 6 ноября 2024 года Гамидов и Курбанов прибыли на территорию кооператива на автомобиле и припарковали его возле автосервиса, перекрыв проезд другим машинам. После замечания председателя кооператива, попросившей переставить машину, они начали бить женщину руками и ногами, не остановившись даже после того, как она упала на землю. На помощь потерпевшей поспешил охранник — нападавшие избили его деревянной битой и газобаллонным пистолетом модели «Glock», попутно высказывая в адрес обоих угрозы убийством.