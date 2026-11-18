На Кубани суд оставил в силе приговор дагестанцам, избившим сотрудников гаражного кооператива
Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Советского районного суда Краснодара в отношении Шахбана Гамидова и Курбана Курбанова, осужденных за нападение на сотрудников гаражно-потребительского кооператива на улице Стасова. Апелляционную жалобу одного из осужденных судебная коллегия по уголовным делам отклонила, приговор вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным следствия, 6 ноября 2024 года Гамидов и Курбанов прибыли на территорию кооператива на автомобиле и припарковали его возле автосервиса, перекрыв проезд другим машинам. После замечания председателя кооператива, попросившей переставить машину, они начали бить женщину руками и ногами, не остановившись даже после того, как она упала на землю. На помощь потерпевшей поспешил охранник — нападавшие избили его деревянной битой и газобаллонным пистолетом модели «Glock», попутно высказывая в адрес обоих угрозы убийством.
В судебном заседании подсудимые вину не признали, настаивая на провокации со стороны потерпевших.
Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 213 и пп. «а, г, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ и назначил по 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В пользу потерпевших с осужденных солидарно взыскано 950 тыс. руб. компенсации морального вреда.
Шахбан Гамидов обжаловал приговор в вышестоящей инстанции, однако краевой суд оснований для смягчения наказания не нашел.