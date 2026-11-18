Параметры возможного строительства на сайтах горсовета и общественных обсуждений не приводятся. В апреле 2022 года мэрия Уфы по заявлению ООО «ИнвестГрупп» утвердила проекты планировки и межевания территории между улицами Заки Валиди, Аксакова, Пушкина и Гоголя. Испрашиваемый участок предполагался для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 35 машино-мест.