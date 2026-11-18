«Третий трест» просит разрешение на застройку участка в деловом центре Уфы
Горсовет Уфы с 18 ноября по 18 декабря проведет общественные обсуждения на предмет выдачи ООО «Специализированный застройщик "Империал-3"» (входит в ГК «Третий трест») разрешения на использование под высотную застройку 2,7 тыс. кв. м на пересечении улиц Аксакова и Заки Валиди. Оповещение опубликовано на сайте горсовета.
Сейчас участок можно использовать под малоэтажное жилое строительство. Земля расположена за общежитием Уфимского университета науки и технологий. Севернее участка ООО «Специализированный застройщик "Империал-2"» возводит жилой комплекс «Новый Империал».
Параметры возможного строительства на сайтах горсовета и общественных обсуждений не приводятся. В апреле 2022 года мэрия Уфы по заявлению ООО «ИнвестГрупп» утвердила проекты планировки и межевания территории между улицами Заки Валиди, Аксакова, Пушкина и Гоголя. Испрашиваемый участок предполагался для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 35 машино-мест.