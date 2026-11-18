Полноприводный внедорожник должен быть произведен не ранее 2026 года. В числе требований — наличие мультимедийной системы с цветным сенсорным дисплеем, подогрева передних сидений, климат-контроля. Автомобиль должен иметь один из цветов: графитовый кварц, галактический черный, черный нефрит (хотя черный — предпочтительнее).