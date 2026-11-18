Муниципалитет под Уфой покупает внедорожник за 3,7 млн рублей
Администрация Юматовского сельсовета Уфимского района собирается на электронном аукционе приобрести автомобиль Haval Dargo Premium или его эквивалент. На закупку бюджет поселения выделит до 3,7 млн руб. По данным сайта госзакупок, аукцион состоится 24 ноября.
Полноприводный внедорожник должен быть произведен не ранее 2026 года. В числе требований — наличие мультимедийной системы с цветным сенсорным дисплеем, подогрева передних сидений, климат-контроля. Автомобиль должен иметь один из цветов: графитовый кварц, галактический черный, черный нефрит (хотя черный — предпочтительнее).
В связи с чем возникла потребность во внедорожнике, в аукционной документации не говорится.
Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее о намерении купить кроссовер Haval Dargo заявили в администрации Караидельского района Башкирии. По данным портала госзакупок, победитель торгов предложил поставить автомобиль за 3,8 млн руб. Контракт еще не подписан.