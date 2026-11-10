Муниципалитет Башкирии собирается купить кроссовер за 3,9 млн рублей
Администрация Караидельского района намерена на аукционе приобрести полноприводный автомобиль Haval Dargo или его эквивалент. На эти цели, по данным сайта госзакупок, из районного бюджета будет выделено до 3,9 млн руб.
Кроссовер серого цвета должен быть оснащен подогревом передних сидений, аудиосистемой с сабвуфером, системой распознавания дорожных знаков и панорамной крышей с люком. Задние стекла обязательно должны быть тонированы, а сидение иметь функцию массажа.
Итоги аукциона будут подведены 16 ноября.