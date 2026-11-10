Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Башкортостан

Муниципалитет Башкирии собирается купить кроссовер за 3,9 млн рублей

Администрация Караидельского района намерена на аукционе приобрести полноприводный автомобиль Haval Dargo или его эквивалент. На эти цели, по данным сайта госзакупок, из районного бюджета будет выделено до 3,9 млн руб.
Кроссовер серого цвета должен быть оснащен подогревом передних сидений, аудиосистемой с сабвуфером, системой распознавания дорожных знаков и панорамной крышей с люком. Задние стекла обязательно должны быть тонированы, а сидение иметь функцию массажа.
Итоги аукциона будут подведены 16 ноября.
Идэль Гумеров