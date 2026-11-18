По данным суда, мужчина хранил оружие и боеприпасы в пристройке к двухквартирному жилому дому с 2016 года по май 2026 года. Их обнаружили и изъяли сотрудники УМВД России по Ярославской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.