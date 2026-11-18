Жителя Ярославской области оштрафовали за хранение карабина и 219 патронов
Некоузский районный суд оштрафовал на 50 тыс. руб. 57-летнего жителя села Лацкое за незаконное хранение охотничьего карабина и 219 патронов к нему. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Ярославской области.
По данным суда, мужчина хранил оружие и боеприпасы в пристройке к двухквартирному жилому дому с 2016 года по май 2026 года. Их обнаружили и изъяли сотрудники УМВД России по Ярославской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Прокуратура Некоузского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. Мужчину признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).