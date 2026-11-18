В Армавире подрядчика обвиняют в хищении более 32 млн руб. при благоустройстве общественной территории в микрорайоне Черемушки. Стоимость фактически выполненных работ была завышена в отчетных документах, а часть установленных малых архитектурных форм не соответствовала требованиям контракта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.