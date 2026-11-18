В Армавире подрядчика обвинили в хищении 32 млн рублей на благоустройстве Черемушек
В Армавире подрядчика обвиняют в хищении более 32 млн руб. при благоустройстве общественной территории в микрорайоне Черемушки. Стоимость фактически выполненных работ была завышена в отчетных документах, а часть установленных малых архитектурных форм не соответствовала требованиям контракта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, обвиняемый — 36-летний руководитель строительной компании, заключивший муниципальный контракт с управлением ЖКХ администрации Армавира. По данным полиции, при составлении актов выполненных работ он действовал при содействии 62-летнего инженера. В документы внесли завышенные сведения об объемах работ и стоимости конструкций. На основании этих актов заказчик перечислил подрядчику бюджетные средства.
Ущерб муниципалитету превысил 32 млн руб. Оперативное сопровождение расследования обеспечивали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.
Следственная часть ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы направлены в суд. Инженер обвиняется в пособничестве в мошенничестве. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.