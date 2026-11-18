Доходы бюджета Ярославской области в 2027 году составят более 160 млрд рублей
Доходы бюджета Ярославской области на 2027 год запланированы в размере 160,7 млрд руб., расходы — 161,1 млрд руб. Основные параметры проекта бюджета на 2027–2029 годы депутаты рассмотрели 18 ноября на заседании комитета областной думы по бюджету, финансам и налоговой политике, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Почти 137 млрд руб. доходов должны обеспечить налоговые и неналоговые поступления, еще 23,7 млрд руб. планируется получить из федерального бюджета. Таким образом, дефицит областного бюджета на 2027 год составит около 400 млн руб.
На образование в следующем году предусмотрено 31,8 млрд руб., на здравоохранение — 19,8 млрд руб., на социальную поддержку населения — 16,4 млрд руб. На транспортный комплекс планируется направить 21,5 млрд руб., дорожное хозяйство — 19,6 млрд руб., обеспечение жителей коммунальными услугами — 6,3 млрд руб.
На реализацию национальных проектов в 2027 году предполагается выделить 28 млрд руб., объем адресной инвестиционной программы составит 10,4 млрд руб. Более 5 млрд руб. предусмотрено на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов и поддержку сбалансированности местных бюджетов. Распределение дотаций планируется подготовить ко второму чтению.
«Бюджет сформирован с учетом замедления темпов роста экономики в регионе, но его структура надежно обеспечивает ключевые приоритеты: долгосрочную устойчивость бюджетной системы и ее сбалансированность», — отметил председатель комитета Александр Гончаров.
Рассмотрение проекта бюджета продолжится на заседании думы 20 ноября. Второе, окончательное чтение запланировано на декабрь.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в октябре областная дума увеличила дефицит бюджета региона на 2026 год до 10,6 млрд руб. Доходы сократили на 3,7 млрд руб., до 162,4 млрд руб., а расходы увеличили на 4,9 млрд руб., до 173 млрд руб. Снижение поступлений, в частности, было связано с уменьшением доходов от акцизов на пиво, оплаты проезда в общественном транспорте и продажи областного имущества.