Доходы бюджета Ярославской области на 2027 год запланированы в размере 160,7 млрд руб., расходы — 161,1 млрд руб. Основные параметры проекта бюджета на 2027–2029 годы депутаты рассмотрели 18 ноября на заседании комитета областной думы по бюджету, финансам и налоговой политике, сообщает пресс-служба регионального парламента.