Дефицит бюджета Ярославской области увеличили до 10,6 млрд рублей
Ярославская областная дума 27 октября одобрила поправки в бюджет региона на 2026 год, предложенные губернатором Михаилом Евраевым. Доходы сократили на 3,7 млрд руб., до 162,4 млрд руб., расходы увеличили на 4,9 млрд руб., до 173 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 10,6 млрд руб. Об этом сообщили в областной думе.
Снижение доходов на 2,8 млрд руб. связано с уменьшением налоговых и неналоговых поступлений. В частности, доходы от акциза на пиво сократились на 650 млн руб., от оплаты проезда в общественном транспорте — на 546 млн руб., от продажи областного имущества — на 1,5 млрд руб.
Резервный фонд правительства увеличили на 2,9 млрд руб. Его основные расходы связаны с выплатами семьям погибших и раненым участникам СВО, поддержкой воинских частей и Акимовского района Запорожской области. Еще на 2 млрд руб. увеличили финансовый резерв для выполнения требований президентских указов о росте зарплат бюджетников. При этом часть расходов перенесли на 2027 год.
«Хотел бы обратить внимание, что изменения вносятся в программу государственных внутренних заимствований в связи с изменением дефицита бюджета, уточнением объемов привлечения и погашения по долговым обязательствам, а также списанием двух третей бюджетных кредитов из федерального бюджета»,— отметил министр финансов региона Алексей Долгов.
«Дефицит бюджета вырос, но не критично — наша бюджетная система сохраняет устойчивость. Мы в полной мере выполняем обязательства по залоговым средствам, что позволяет нам при необходимости расходовать даже больше запланированного. Опережающее строительство объектов в городах и селах области помогает повышать качество жизни людей уже сегодня. Наша главная задача — обеспечить максимальную эффективность каждого вложенного рубля»,— заявил председатель комитета думы по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров.
При обсуждении поправок депутаты поднимали вопросы финансирования ремонта теплосетей, приобретения жилья для детей-сирот, военных мемориалов участникам СВО, строительства и капремонта социальных объектов, а также снижения кредиторской задолженности.