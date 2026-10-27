Дефицит бюджета Ярославской области увеличили до 10,6 млрд рублей

«Дефицит бюджета вырос, но не критично — наша бюджетная система сохраняет устойчивость. Мы в полной мере выполняем обязательства по залоговым средствам, что позволяет нам при необходимости расходовать даже больше запланированного. Опережающее строительство объектов в городах и селах области помогает повышать качество жизни людей уже сегодня. Наша главная задача — обеспечить максимальную эффективность каждого вложенного рубля»,— заявил председатель комитета думы по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров.