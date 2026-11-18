Пассажиров просят заранее прибывать на железнодорожную станцию «Тамань-пассажирская»
Пассажирам рекомендуют приезжать на станцию «Тамань-пассажирская» заблаговременно в связи с усиленными мерами безопасности и увеличением пассажиропотока. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Поезда курсируют по расписанию. На станции круглосуточно работают пункты обогрева, где пассажиры могут выпить горячий чай. Также развернута полевая кухня и установлены биотуалеты.
Отмечается, что в случае возникновения затруднений пассажиры могут обращаться на горячие линии «Гранд Сервис Экспресса»: +7 (800) 775-54-53, +7 (800) 100-54-53 и в Ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7 (495) 249-03-03.