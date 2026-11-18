Сокращение производства риса затронуло и другие регионы юга России. В целом по Южному федеральному округу валовой сбор культуры с учетом оставшихся неубранными площадей прогнозируется на уровне около 588 тыс. тонн. Это на 37% меньше показателя 2025 года, когда аграрии собрали почти 930 тыс. тонн.