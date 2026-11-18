Урожай риса на Кубани сократился на 36%
Сельхозпроизводители Краснодарского края в 2026 году собрали 532 тыс. тонн риса-сырца. Это на 35,9% меньше результата прошлого года, когда урожай составил 829,7 тыс. тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных сельскохозяйственных ведомств.
Средняя урожайность риса на Кубани достигла 70,8 ц/га. Одним из факторов снижения производства стало сокращение посевных площадей: в этом году они уменьшились на 35% из-за неблагоприятных агроклиматических условий и ценовой ситуации на рынке.
Сокращение производства риса затронуло и другие регионы юга России. В целом по Южному федеральному округу валовой сбор культуры с учетом оставшихся неубранными площадей прогнозируется на уровне около 588 тыс. тонн. Это на 37% меньше показателя 2025 года, когда аграрии собрали почти 930 тыс. тонн.
Таким образом, на Краснодарский край приходится основная часть прогнозируемого урожая риса в ЮФО.