Главный Туркменский канал. Постановление о его строительстве было принято в 1950 году, проект должен был стать одной из так называемых «великих строек коммунизма». Предполагалось, что канал длиной около 1,1 тыс. км пройдет от Амударьи по древнему руслу Узбоя к Красноводску на Каспии. С его помощью планировали орошать земли и организовать судоходство. На стройке, где использовался в том числе труд заключенных, успели возвести ряд вспомогательных объектов. После смерти Иосифа Сталина в 1953 году работы прекратили.