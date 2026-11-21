Куда не привели советские каналы
В СССР каналы прокладывали для судоходства, орошения и переброски воды из одних речных бассейнов в другие. Часть проектов остановили после смерти Сталина, планировавшего с помощью каналов объединить все крупные реки страны, от других отказались в годы перестройки. О советских каналах, которые не были завершены,— в справке «Ъ».
Главный Туркменский канал. Постановление о его строительстве было принято в 1950 году, проект должен был стать одной из так называемых «великих строек коммунизма». Предполагалось, что канал длиной около 1,1 тыс. км пройдет от Амударьи по древнему руслу Узбоя к Красноводску на Каспии. С его помощью планировали орошать земли и организовать судоходство. На стройке, где использовался в том числе труд заключенных, успели возвести ряд вспомогательных объектов. После смерти Иосифа Сталина в 1953 году работы прекратили.
«Волго-Дон-2». Проект предусматривал переброску воды из Волги в бассейн Дона для пополнения Цимлянского водохранилища, улучшения условий судоходства и орошения. Строительство начали в середине 1980-х годов и остановили в 1990-м из-за экономического кризиса и протестов экологов. От него остались участки земляных работ и котлован под насосную станцию.
«Волга—Чограй». По этому каналу воду из Волги собирались подавать в Чограйское водохранилище и использовать для снабжения водой засушливые территории Калмыкии и Ставрополья. В 1980-е строители успели выполнить земляные работы, но проект встретил сопротивление ученых и общественности: противники предупреждали об ущербе для речной фауны Волги, а также об опасности засоления земель. В 1989 году стройку остановили.
«Волга—Урал». Самотечный канал входил в планы освоения засушливых земель между Волгой и Уралом. Воду предполагалось брать из будущего Сталинградского водохранилища. Земляные работы развернулись в начале 1950-х годов, но после смерти Сталина стройку закрыли.
«Печора—Кама». Канал должен был соединить бассейны двух рек и стать частью системы разворота северных рек в бассейн Волги. В 1971 году в Пермской области на предполагаемом маршруте провели эксперимент «Тайга»: три подземных ядерных заряда взорвали, чтобы проверить возможность образования канала взрывом. На месте испытания возник заполненный водой котлован, но сам канал не построили, так как для строительства потребовались бы сотни подобных ядерных взрывов. В 1986 году советское руководство прекратило работы по развороту северных рек.
«Сибирь—Средняя Азия». Проект переброски воды предусматривал строительство канала длиной около 2,5 тыс. км от района слияния Оби и Иртыша через Казахстан к Амударье. Канал предназначался как для судоходства, так и для орошения земли. Первую очередь детально проектировали, но строительство основного русла не началось: в 1986 году работы по проекту прекратили из-за протестов экологов.