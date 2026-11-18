Установлено, что 32-летняя жительница Сочи, являясь сторонницей украинской националистической идеологии, публиковала в канале одного из мессенджеров комментарии, которые оправдывали деятельность проукраинских террористических организаций. Комментарии были доступны для свободного просмотра неограниченному кругу лиц.