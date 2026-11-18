Жительницу Сочи задержали за оправдание терроризма
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жительницу Сочи за публичное оправдание в интернете деятельности проукраинских террористических организаций. Об этом пишет ТАСС.
Установлено, что 32-летняя жительница Сочи, являясь сторонницей украинской националистической идеологии, публиковала в канале одного из мессенджеров комментарии, которые оправдывали деятельность проукраинских террористических организаций. Комментарии были доступны для свободного просмотра неограниченному кругу лиц.
Согласно выводам эксперта, сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат оправдание террористической деятельности.
Известно, что задержанная является гражданкой РФ. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, ей может грозить до семи лет лишения свободы.