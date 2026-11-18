В Самаре дом, где при пожаре погибла девочка, признали аварийным еще в 2016 году
Семья ребенка до последнего времени отказывалась переселяться в новое жилье.
Деревянный дом в Самаре, где в ночь на среду произошел пожар, в котором погиб ребенок, был признан аварийным еще в 2016 году. Об этом сообщили в администрации города.
По информации чиновников, в настоящее время из семи жилых помещений в доме пять расселены, одно было свободным. А в одной квартире (№ 1) проживала семья из трех человек.
Собственникам неоднократно предлагали денежную компенсацию или предоставление нового жилья в Самаре, но они отказались. Сейчас вопрос о временном жилье и поддержке решается в установленном порядке.
Администрация города поможет пострадавшим с оформлением документов. Сгоревшее здание снесут.
Судьба участка после сноса будет определена по градостроительной документации. Решение о строительстве пока не принято.
Пожар в деревянном двухэтажном доме 1917 года постройки начался в 21:55 (MSK+1) 17 ноября. Пламя охватило площадь 400 кв. м, его тушили 72 человека и 22 единицы техники, локализовать возгорание удалось в 23:15. В результате происшествия погибла девочка, еще два человека (мальчик и 74-летняя женщина) госпитализированы. Огонь полностью потушили утром в среду.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы.