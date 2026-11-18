В Самаре пожар в доме на Водников потушили спустя десять часов
В результате происшествия погибла девочка
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме на улице Водников, 70, в Самаре. Пламя потушили в 10:25 (MSK+1), сообщает региональное ГУ МЧС.
Трагедия произошла в ночь на 18 ноября в Самарском районе Самары. Загорелась кровля дома. Пламя распространилось на площадь 400 кв. м.
В результате погибла девочка, еще два человека (мальчик и 74-летняя женщина) пострадали и были госпитализированы. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Известно, что здание было признано аварийным.