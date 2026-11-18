Мэрия закупит технику для «Томск САХа»
Власти Томска разместили на портале госзакупок аукционную документацию о приобретении в лизинг специальной техники для МБУ «Томск САХ». Начальная цена установлена в размере 105,4 млн руб.
«Планируем купить больше трех десятков новой техники — комбинированные дорожные машины, подметально-уборочную и вакуумную технику, кран-манипулятор, разметочную технику, погрузчики и автогрейдеры»,— сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня.
Согласно документам, срок подачи заявок истечет 4 декабря. Контракт победителем торгов должен быть выполнен до 30 мая 2030 года.
19 ноября мэрия планирует опубликовать условия второго аналогичного аукциона.