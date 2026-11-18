В аэропорту Краснодара планируют создать региональный хаб «Аэрофлота»
«Аэрофлот» заключил соглашение о взаимодействии с международным аэропортом Краснодар для формирования региональной базы авиакомпании на Кубани. Документ подписали генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский и глава холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин в рамках «Транспортной недели — 2026», сообщает пресс-служба перевозчика.
Соглашение предусматривает совместную работу по развитию трансферного пассажиропотока и сети межрегиональных регулярных рейсов в обход Москвы. Создание хаба в Краснодаре, по оценке сторон, повысит транспортную доступность юга России, расширит выбор направлений для пассажиров и будет способствовать развитию туризма и деловых поездок.
Открытие нового терминала аэропорта Краснодара запланировано на 2027 год. Он будет обслуживать более 15 млн жителей Краснодарского края и соседних регионов.
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский отметил, что собственный хаб на юге России позволит авиакомпании расширить межрегиональные перевозки и снизить зависимость от столичных маршрутов. По словам главы холдинга «Аэродинамика» Алексея Старостина, соглашение объединит усилия аэропорта и авиакомпании для развития региональной базы и маршрутной сети.