Соглашение предусматривает совместную работу по развитию трансферного пассажиропотока и сети межрегиональных регулярных рейсов в обход Москвы. Создание хаба в Краснодаре, по оценке сторон, повысит транспортную доступность юга России, расширит выбор направлений для пассажиров и будет способствовать развитию туризма и деловых поездок.