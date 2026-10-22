ЕС планирует обсудить с Канадой и Британией увеличение финансовой помощи Украине
Евросоюз рассчитывает убедить Канаду и Великобританию увеличить финансовую помощь Украине в ходе предстоящих саммитов с участием этих стран. Как сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС, вопрос о финансировании Украины становится центральной темой каждой встречи с поддерживающими Киев партнерами.
Сейчас Евросоюз и его государства-члены обеспечивают 80% внешней помощи Украине, напомнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Нам срочно необходимо, чтобы другие партнеры активнее подключились»,— призвала она. Возможность обсудить дополнительные взносы у Брюсселя появится уже этой осенью: на конец октября запланирован саммит ЕС—Канада, а на ноябрь — ЕС—Великобритания.
Кроме того, по данным Politico, консультации могут проводиться с Японией, Норвегией, Австралией и ближневосточными партнерами. Прямо ставить торгово-экономические уступки в зависимость от помощи Украине в Брюсселе, по словам собеседников издания, не намерены. Но вполне возможно, что вклад партнеров может повлиять на атмосферу переговоров.