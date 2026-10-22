ЕС планирует обсудить с Канадой и Британией увеличение финансовой помощи Украине

Кроме того, по данным Politico, консультации могут проводиться с Японией, Норвегией, Австралией и ближневосточными партнерами. Прямо ставить торгово-экономические уступки в зависимость от помощи Украине в Брюсселе, по словам собеседников издания, не намерены. Но вполне возможно, что вклад партнеров может повлиять на атмосферу переговоров.