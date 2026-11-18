В четырех регионах ЮФО показатель оказался ниже 50%. В Краснодарском крае в сентябре обрабатывали 42,4% ТКО, в Ростовской области — 42,2%. Наименьшие значения зафиксированы в Севастополе (29,7%) и Крыму (13,9%).