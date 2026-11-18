Адыгея заняла первое место в ЮФО по доле обработки отходов
Адыгея стала лидером Южного федерального округа по доле обрабатываемых твердых коммунальных отходов. По итогам сентября 2026 года показатель в республике составил 93,2%. Об этом пишет «Эксперт Юг».
Второе место заняла Калмыкия с показателем 91,1%, третье — Волгоградская область, где обрабатывают 81,7% образованных ТКО. В Астраханской области доля обработки составила 52,2%.
В четырех регионах ЮФО показатель оказался ниже 50%. В Краснодарском крае в сентябре обрабатывали 42,4% ТКО, в Ростовской области — 42,2%. Наименьшие значения зафиксированы в Севастополе (29,7%) и Крыму (13,9%).