Оборот липецкой розничной торговли за три квартала превысил 358 млрд рублей

Оборот розничной торговли в Липецкой области в период с января по сентябрь 2026 года составил 358,3 млрд руб., или 103,2% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. В макроструктуре оборота преобладала продажа непродовольственных товаров — их удельный вес составил 52,6% против 51,8% годом ранее. Об этом рассказали в Липецкстате.