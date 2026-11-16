Оборот липецкой розничной торговли за три квартала превысил 358 млрд рублей
Оборот розничной торговли в Липецкой области в период с января по сентябрь 2026 года составил 358,3 млрд руб., или 103,2% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. В макроструктуре оборота преобладала продажа непродовольственных товаров — их удельный вес составил 52,6% против 51,8% годом ранее. Об этом рассказали в Липецкстате.
Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, за указанный период было реализовано почти на 170 млрд руб. Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 2%. Непродовольственных товаров, в свою очередь, продали на сумму свыше 188,3 млрд руб. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,4% от совокупного оборота розничной торговли.
Оборот липецкого общепита в январе—сентябре оценили в 15,2 млрд руб. По данным Липецкстата, сумма почти не изменилась по сравнению с предыдущим годом — прирост составил только 0,3%.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Липецкая область разместилась на 53-й позиции в общероссийском рейтинге по уровню и распределению зарплат. Доход более 200 тыс. руб. в регионе имеют 2,3% занятых, менее 45 тыс. руб. — 30,9%, а типовые зарплаты составляют от 41 до 88 тыс. руб.