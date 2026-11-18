В мае 2025 года Дмитрия Виноградова приговорили к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Также он должен заплатить штраф в размере 378 тыс. руб. Начальник Южноуральского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по региону обратился в суд, прося отменить условное осуждение и снять судимость за добросовестное выполнение порядка и условий отбывания наказания. Однако в сентябре этого года Южноуральский городской суд отказался это делать. Основанием стало привлечение Дмитрия Виноградова к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Фигурант обжаловал решение облсуда, однако апелляционная инстанция не встала на его сторону.