Троицкому бизнесмену отказались досрочно снять судимость за передачу взятки
Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции об отказе снять судимость с троицкого предпринимателя Дмитрия Виноградова. Его признали виновным в передаче взятки экс-мэру и однофамильцу Александру Виноградову (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что весной 2020 года бизнесмен передал мэру Троицка взятку в виде беговой дорожки за 126 тыс. руб. В обмен на это предприниматель быстро получил разрешение на строительство магазина по улице имени Терентия Дерибаса, 32а. Дмитрий Виноградов признал вину и заключил соглашение со следствием.
В мае 2025 года Дмитрия Виноградова приговорили к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Также он должен заплатить штраф в размере 378 тыс. руб. Начальник Южноуральского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по региону обратился в суд, прося отменить условное осуждение и снять судимость за добросовестное выполнение порядка и условий отбывания наказания. Однако в сентябре этого года Южноуральский городской суд отказался это делать. Основанием стало привлечение Дмитрия Виноградова к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Фигурант обжаловал решение облсуда, однако апелляционная инстанция не встала на его сторону.