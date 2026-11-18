На Кубани осудили жителя Таджикистана, планировавшего вступить в террористическую организацию
Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Республики Таджикистан за приготовление к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Суд установил, что подсудимый, находясь на территории Анапы, руководствуясь мотивами религиозной и политической вражды, планировал отправиться в Сирийскую Арабскую Республику для участия в деятельности международной террористической организации.
Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые три года он будет отбывать в тюрьме. Кроме того, в собственность государства конфискован принадлежащий ему мобильный телефон.