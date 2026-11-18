Книга была издана в 1916 году. Ее экземпляры карманного формата императрица лично вручала раненым солдатам и офицерам в лазаретах. В ней напечатаны православный календарь на 1916 год, молитвенная памятка для воинов, приказы императора Николая II по армии и флоту, образцы прошений и справочные материалы по вопросам пенсий и помощи раненым. Кроме того, в ней содержатся фототипированные изображения членов императорской семьи и самого государя на фронте, факсимильные пасхальные поздравления, автографы императрицы и великих княжон.