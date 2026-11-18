На Екатерининскую Ассамблею выставили пасхальную книгу императрицы Александры
Директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский передал на аукцион Екатерининской Ассамблеи редкую антикварную книгу «Пасхальный привет и памятка воину на 1916 год», изданную от имени императрицы Александры Федоровны. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), этот и другие лоты разыграют 4 декабря.
Книга была издана в 1916 году. Ее экземпляры карманного формата императрица лично вручала раненым солдатам и офицерам в лазаретах. В ней напечатаны православный календарь на 1916 год, молитвенная памятка для воинов, приказы императора Николая II по армии и флоту, образцы прошений и справочные материалы по вопросам пенсий и помощи раненым. Кроме того, в ней содержатся фототипированные изображения членов императорской семьи и самого государя на фронте, факсимильные пасхальные поздравления, автографы императрицы и великих княжон.
Другим лотом аукциона из числа первых стала банкнота достоинством 100 руб. образца 1898 года. В начале XX века ее было возможно обменять на золотую монету около 80 граммов, что по сегодняшнему курсу составило бы более 800 тыс. руб. Ее на Екатерининскую Ассамблею передал глава строительного холдинга «Атом» Валерий Ананьев. Член президиума совета СОСПП Сергей Мазуркевич предоставил точную миниатюрную копию «Царь-пушки». Она весит более 12 кг, выполнена из серебра 925 пробы и установлена на подставке из малахита.
Екатерининская Ассамблея — ежегодный благотворительный аукцион, организованный СОСПП. В прошлом году мероприятие прошло в 15-й раз, по итогам аукциона удалось собрать 175,8 млн руб. Средства были направлены на реализацию 22 проектов благополучателей.