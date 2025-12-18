Урал благотворительный
Юбилейный 15-й вечер Екатерининской Ассамблеи в 2025 году собрал 175,8 млн рублей на благотворительность
Юбилейная 15-я Екатерининская Ассамблея — ежегодный благотворительный аукцион, организованный Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), — состоялась 5 декабря в Екатеринбурге. По итогам аукциона удалось собрать 175,8 млн рублей. Средства позволят реализовать все 22 проекта благополучателей. За 15 лет существования Ассамблеи собрано более 1,055 млрд рублей. Мероприятие традиционно прошло в Синара Центре. В этом году вечер открыл струнный оркестр «Лицей – камерата» под управлением заслуженного артиста России Вольфа Усминского.
Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей
«Урал во все времена славился своими благотворителями. Сегодня традиции меценатства, заложенные еще горнозаводчиками Демидовыми, крепнут и развиваются. Появляются новые формы, гранты, фонды, другие механизмы поддержки. Неизменным остается желание творить добро и заботиться о тех, кто не сможет сам справиться с жизненными трудностями», — обратился к участникам Ассамблеи губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«В 2019 году, когда мы запускали этот прекрасный Синара Центр, мы еще не знали, но это была фатальная неизбежность, что будем собираться здесь в конце каждого года вместе с вами и делать добрые дела», — добавил Президент Группы Синара Михаил Ходоровский. Свои лоты в этом году представили глава Среднего Урала Денис Паслер, народный артист России Константин Хабенский, Президент РСПП Александр Шохин, народный артист России Евгений Миронов и другие.
На продажу было выставлено 22 уникальных предмета, в том числе: приглашения на спектакль «Обыкновенная смерть» Театра Наций, экскурсия по театру и ужин с Евгением Мироновым после спектакля, картина Алексея Ефремова «Золотые россыпи», а также перчатки и футболка с автографом топа UFC Петра Яна, пояс чемпиона мира WBC по тайскому боксу, чемпиона RCC Fair Fight и бойца клуба «Архангел Михаил» Эдуарда Сайка и другие лоты.
«За пятнадцать лет Екатерининская Ассамблея стала знаковым благотворительным событием, символизирующим объединение предпринимателей Свердловской области ради перемен к лучшему в жизнях тысяч людей. Каждый раз мы сообща помогаем воплотить в жизнь проекты, которые призваны оказать помощь тем, кто особенно в ней нуждается. Без вашей личной поддержки это было бы невозможно. Спасибо, что разделяете наши ценности и поддерживаете благородные традиции меценатства, душевной щедрости и великодушия!» — сказал Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.
Самым дорогим лотом стала фотография «Земля Франца-Иосифа» авторства Президента РСПП Александра Шохина. Ее за 27 млн рублей совместно выкупили основатель группы компаний «ANT-GROUP» Антон Батаков, генеральный директор Группы компаний «PRO» Андрей Гончаров и воспитанница Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова при Президенте Федерации шахмат Свердловской области Андрее Симановском, международный гроссмейстер, чемпионка мира по классическим шахматам среди женщин Лея Гарифуллина.
Самым щедрым участником в этом году стала Лея Гарифуллина. Она получила икону «Святая великомученица Екатерина» фонда святой Екатерины, которую уже шесть лет делают специально для Ассамблеи.
Партнеры мероприятия не скрывали своего удовлетворения. «Екатерининская Ассамблея — великое дело, традиция благородства и милосердия, забота о людях. Мы поддерживаем Екатерининскую Ассамблею в качестве партнера, так как наш жизненный принцип основан на служении людям. Мы считаем важным объединять людей, создавать новые возможности, поддерживать традиции и помогать каждому раскрыть свой потенциал! Давайте вместе делать мир лучше, добрее и успешнее. Вы сами выбираете момент, во что и когда начать инвестировать!» — отметила директор по развитию территории Урал «Цифра Брокер» Лилия Лапикова.
«Екатерининская Ассамблея — это добрая традиция и самое важное благотворительное событие региона. За 15 лет благодаря ей удалось совершить десятки добрых дел, а поддержка всегда приходила именно туда, где ее ждали больше всего. Мы благодарны Свердловскому областному союзу промышленников и предпринимателей за развитие такой инициативы и с удовольствием ежегодно ее поддерживаем. Ведь благотворительность для бизнеса — это больше, чем социальная ответственность. Это общий вклад в счастливое будущее нашего региона», — подчеркнули в пресс-службе компании «Практика».