В Новочеркасске нашли убитыми двух пенсионеров в собственном доме
В Новочеркасске обнаружили тела двух супругов с признаками насильственной смерти. Следователи устанавливают обстоятельства убийства и разыскивают причастного к преступлению. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.
Тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины нашли 17 ноября 2026 года в одном из домовладений на ул. 8 Марта. На место выехали следователи и криминалисты регионального управления СКР. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия проводятся совместно с сотрудниками полиции. Личность подозреваемого пока не установлена.