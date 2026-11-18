В Новочеркасске обнаружили тела двух супругов с признаками насильственной смерти. Следователи устанавливают обстоятельства убийства и разыскивают причастного к преступлению. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.